Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanların yönelik olarak ek ödemenin tavandan ödeneceği açıklaması yapılmıştı. Peki sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak? İşte sağlık çalışanların yapılacak ek ödeme tutarları...
Koronavirüs salgını nedeniyle büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin tamamına tavandan ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara ek ödeme için müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediyordu.
Hürriyet'in haberine göre Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.
(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)
Doktor (1/4) 6 bin lira
Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira
Ön lisans 1260 lira
Lise (2/3) 505 lira
EK ÖDEME NEDİR?
Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.
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