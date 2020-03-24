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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklama: 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN DUYURDU: DESTEĞİ 45 MİLYON TL ARTIRDIK

Son dakika... ,"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ,"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...
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