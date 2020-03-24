Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklama: 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık!

Son dakika... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı

Zehra Zümrüt Selçuk ,"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." açıklamasında bulundu.Detaylar geliyor...