Sağlık Bakanı Koca: Özel ilaç Çin'den geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den ilaç geldiğini açıkladı. Bakanı Koca, yaptığı açıklamada "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavirüsle mücadelede ülkece ciddi deneyim kazanıldığını belirten Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelede dayanışmamızın dünyada örneği yok." dedi.
ÖZEL İLAÇ GELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "özel ilaç geldi" dedi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı." şeklinde konuştu.
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