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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste yeni vaka sayısını açıkladı | 23 Mart Pazartesi

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN KOCA YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI!

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan salgınıyla ilgili 'dan yeni açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya adresinden koronavirüsteki son rakamları açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan salgınıyla ilgili 'dan yeni açıklama geldi.

İŞTE AÇIKLAMA

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerine yer verdi.

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