Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste yeni vaka sayısını açıkladı | 23 Mart Pazartesi

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya adresinden koronavirüsteki son rakamları açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi.

İŞTE AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerine yer verdi.