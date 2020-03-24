Son dakika: Ekonomik destek paketi Meclis'te! İşte detaylar
Son dakika haberine göre Ekonomik destek paketi Meclis'te... 4 ay iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak.
Ekonomik destek paketi Meclis'te... 4 ay işyeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak.
İşte öne çıkanlar:
Karşılıksız çeke 12 taksit imkanı ile mahrumiyet ortadan kalkacak.
Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi kasım ayına ertelenecek.
Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişleyecek.
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