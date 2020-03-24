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Son dakika: Ekonomik destek paketi Meclis'te! İşte detaylar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! 4 AY KİRASINI ÖDEMEYEN...

Son dakika haberine göre Ekonomik destek paketi Meclis'te... 4 ay iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak.

Ekonomik destek paketi Meclis'te... 4 ay işyeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak.

İşte öne çıkanlar:

Karşılıksız çeke 12 taksit imkanı ile mahrumiyet ortadan kalkacak.

Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi kasım ayına ertelenecek.

Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişleyecek.

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