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Son dakika: Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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dakika: ’nin merakla beklediği " Üretimi" rakamları açıklandı. Türkiye genelinde sanayi üretimi ocak ayında, yıllık bazda yüzde 7.9 yükseldi.

İstatistik Kurumu'nun () verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sektörü endeksi yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.

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YÜZDE 3.2 YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 ve sektörü endeksi yüzde 0.3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.2 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ…

TÜİK sanayi üretimi verilerinde yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor.

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