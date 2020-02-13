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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'sanayi üretimi' açıklaması: Büyüme trendi başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... , "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

bugün açıklanan sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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