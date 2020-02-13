Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'sanayi üretimi' açıklaması: Büyüme trendi başladı
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.
REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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