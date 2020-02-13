Sanayi üretimi verileri açıklandı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin sanayi üretimini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 arttı. Yıllık bazda da artış ise yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %5,8 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,5 arttı.
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