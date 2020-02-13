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Sanayi üretimi verileri açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ AÇIKLANDI

dakika haberi... İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 .

İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin sanayi üretimini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 . Yıllık bazda da artış ise yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %5,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,5 arttı.

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