Son dakika: Bakan Mustafa Varank'tan sanayi üretimi verileri hakkında açıklama: 21 ayın rekoruna ulaştı

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verileri hakkında yaptığı açıklamada, "Sanayi üretimi Aralık'ta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayi üretimi verileri hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aralık'ta sanayi üretimi yıllık %8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı! Bu performansı kalıcı hale getirmeye,üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı,reel sektörün güçlendiği,istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz." dedi.Varank Ayrıca açıklamasına, " Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi." mesajını verdi.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,8 YILLIK YÜZDE 8,6 ARTTI



Sanayi üretimi geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre yüzd 0,8, yıllık bazda da yüzde 8,6 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,6 arttı. sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,9 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5,8 ARTTI



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı.