Türkiye sanayi üretimi artışında AB ülkelerini geçti

Sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde Aralık 2019 itibarıyla yıllık yüzde 3,6 azalma gösterirken Türkiye aynı dönemde sanayi üretimini yüzde 8,6 artırmayı başardı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geçti.

Büyümenın öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3.6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8.6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geride bıraktı.

AB'DE LİDER MALTA

AB'de sanayi üretimini en çok Malta artırdı. Maltada sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7.6 arttı. Portekiz'de yüzde 3.9, Polonya'da yüzde 1.3, Slovenya'da ise yüzde 1 yükseldi.

NEGATİF SEYİR YAŞANDI

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde de istenilen performansta işlemedi. Negatif seyir yaşanırken Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7.2 azaldı.

LOKOMOTİF ÜLKELER BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ

Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde de istenilen performansta işlemedi. Ülkede sanayi üretimi geçen yıl boyu negatif seyrederken, Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7,2 azaldı.

AB ekonomisinin bir diğer önde gelen ülkesi Fransa'da sanayi üretimi geçen yıl dalgalı seyir izledi. Ülkenin sanayi üretimi Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 düştü. İtalya'da da sanayi üretimi bu dönemde yıllık bazda 4,3 geriledi.

Hollanda'da geçen yıl sadece eylül ve ekim aylarında artış gösteren sanayi üretimi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı.

Brexit süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Birleşik Krallık'ta da Nisan 2019'dan itibaren sanayi üretiminde yıllık bazda düşüş gözlendi. Ülkenin sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık yüzde 2,2 düştü.