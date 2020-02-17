Türkiye sanayi üretimi artışında AB ülkelerini geçti
Sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde Aralık 2019 itibarıyla yıllık yüzde 3,6 azalma gösterirken Türkiye aynı dönemde sanayi üretimini yüzde 8,6 artırmayı başardı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geçti.
Büyümenın öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3.6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8.6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geride bıraktı.
AB'DE LİDER MALTA
AB'de sanayi üretimini en çok Malta artırdı. Maltada sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7.6 arttı. Portekiz'de yüzde 3.9, Polonya'da yüzde 1.3, Slovenya'da ise yüzde 1 yükseldi.
NEGATİF SEYİR YAŞANDI
Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde de istenilen performansta işlemedi. Negatif seyir yaşanırken Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7.2 azaldı.
LOKOMOTİF ÜLKELER BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ
Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde de istenilen performansta işlemedi. Ülkede sanayi üretimi geçen yıl boyu negatif seyrederken, Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7,2 azaldı.
AB ekonomisinin bir diğer önde gelen ülkesi Fransa'da sanayi üretimi geçen yıl dalgalı seyir izledi. Ülkenin sanayi üretimi Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 düştü. İtalya'da da sanayi üretimi bu dönemde yıllık bazda 4,3 geriledi.
Hollanda'da geçen yıl sadece eylül ve ekim aylarında artış gösteren sanayi üretimi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı.
Brexit süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Birleşik Krallık'ta da Nisan 2019'dan itibaren sanayi üretiminde yıllık bazda düşüş gözlendi. Ülkenin sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık yüzde 2,2 düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- THY'den rekor!
- Dünya devleri sıraya girdi! Hedef Uzak Doğu pazarı
- Bakan açıkladı! Bir banka daha faizleri indirdi
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi!
- 0.75, 0.78, 0.79 faiz oranlarıyla konut kredisi fırsatı!
- 3'üncü pist için geri sayım!
- 66 kamu kurumuna 670 personel alımı müjdesi!
- Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- 2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
- 2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Ersin kimdir? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hayat hikayesi…
- Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?