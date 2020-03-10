Son dakika: Sevindiren gelişme! Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Son dakika haberine göre Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında sevindiren bir gelişme yaşandı. Çalışmalar sırasında iki noktada daha doğal gaz bulundu.
Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu.
Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.
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