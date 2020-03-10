Son dakika: Petroldeki tarihi düşüş Türkiye'ye yaradı! Benzin ve motorindeki indirim oranı belli oldu

Son dakika haberine göre Petroldeki düşüş Türkiye'nin hem cari açığına hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. Petrol fiyatlarında dün yaşanan tarihi düşüşün ardından gündeme gelen akaryakıt indirimi beklentisinde oran kesinleşti. Benzin fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları dün tarihi bir düşüş yaşadı.

Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Petroldeki düşüşün iç piyasadaki yansıması ise ilk aşamada akaryakıt fiyatlarında olacak.

İNDİRİM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti. Buna göre benzin fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YARADI

Petroldeki düşüş Türkiye'nin hem cari açığına hem de vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansıyacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya nasıl yansıyacağına ilişkin,"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ham petrollerdeki değişimi ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi sıklıklarla pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. O mekanizmayı arkadaşlar çalışıyor. Şu anda rakam telaffuz etmemiz doğru olmaz. Öteden beri şunu rahatlıkla söylüyoruz; ham petrol fiyatlarındaki artış veya eksiliş pompaya zaten yansıyor" açıklaması yaptı.

CARİ AÇIĞI AZALTACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarındaki düşüşün net ithalatçı konumda olan Türkiye için olumlu bir hava yarattığını ifade etti. Aktaş, "Haliyle bu alanda net ithalatçı olan ülkemizin enerji faturası düşecek. Ancak üretimin azalıp azalmayacağı konusuna da odaklanmak lazım. Açıkçası 1991 Körfez krizinden bu yana bu tür sert düşüşler görmedi. Bu nedenle fiyatlarda indirim olması kaçınılmaz" dedi. Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'nin cari açığını da 4 milyar dolar azaltacak. Petroldeki 1 dolarlık düşüş, cari dengeye 400 milyon dolar olumlu katkı yapıyor.

KORKU ENDEKSİ UÇTU

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olağanüstü toplantı ile politika faizini indirmesine karşın piyasa fiyatlamaları, Fed'in 18 Mart'taki toplantıda da 25-50 baz puanlık indirim yapabileceğine işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın da bu haftaki toplantıda yüzde eksi 0.50 olan mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gidebileceği tahmin ediliyor. Piyasalardaki oynaklığın arttığına dikkati çeken analistler, korku endeksi olarak tanımlanan VIX endeksinin 54 ile 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesini gördüğüne dikkat çekti

ENERJİ HİSSELERİ ÇAKILDI

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji hisselerini de sarstı. Suudi Arabistan'da bu yıl halka açılan Aramco'nun hisseleri yüzde 7 düşerek halka arz fiyatının altına geriledi. BP'nin hisseleri yüzde 24, Exxon yüzde 14, Tullow Oil yüzde 57 geriledi. Shell'deki kayıp ise yüzde 12'yi aştı. Analistler, petrol fiyatlarına bağlı vadeli işlem kontratlarında zararkes satışlarının tetiklenmesinin de düşüşü hızlandırdığını vurguladı.

FED PARA MUSLUĞUNU AÇTI

Piyasalarda dün yaşanan depreme kayıtsız kalamayan Fed, gecelik ve vadeli repo ihale miktarlarını artırdı. Geceli işlemlerde piyasaya verilecek nakit miktarı, 12 Mart'a kadar 100 milyar dolardan en az 150 milyar dolara çıkarıldı. 10 Mart ve 12 Mart'taki 14 gün vadeli repo işlemlerinde miktar 20 milyar dolardan en az 45 milyar dolara yükseltildi. Açıklamada, artışların riski ortadan kaldırmak için yapıldığı kaydedildi.



SABAH