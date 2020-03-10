Son dakika: THY hisse geri alımı yapacak
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, sermayesinin yüzde 10'u oranında pay geri alımı yapacağını duyurdu. Genel kurul onayı sonrasında pay geri alımı için 3 yıl yetki verilen yönetim 0-30 lira arasında alım yapacak.
Türk Hava Yolları sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen pay sayısına kadar hisse geri alım kararı aldı. 1 milyar 380 milyon liralık pay geri alımı yapılacak.
THY'den yapılan açıklamada payların geri alımlarında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 TL olacak. Pay geri alımına ilişkin kesin karar 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısı sonrasında verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 2000 sonrası emekli intibak yasası çıkacak mı?
- Bakan Albayrak: Ekonomide güçlü adımlarla ilerliyoruz
- TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl sorgulanır?
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Bakan Dönmez: 2023'de devreye girecek
- Milyonlarca emekliye müjde! Maaşa ek 500 TL ödeme...
- Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı!
- Kanal İstanbul ne zaman ihaleye çıkacak?
- ABD borsalarında petrol şoku!
- Petroldeki düşüş Türkiye ekonomisine yarayacak
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?