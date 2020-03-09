Rusya'dan son dakika petrol açıklaması! "Düşük fiyatlara 6-10 yıl dayanabiliriz"
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, “Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde.” açıklamasında bulundu.Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Ülkenin Ulusal Refah Fonundaki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, "Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde." denildi.
"DÜŞÜK FİYATLARA 6-10 YIL DAYANABİLİRİZ"
Rusya'nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2'sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık 138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." ifadelerine yer verildi.
PETROLDAKİ DÜŞÜŞ RUSYA'YI DA VURUYOR
Rusya'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.
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