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Rusya'dan son dakika petrol açıklaması! "Düşük fiyatlara 6-10 yıl dayanabiliriz"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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RUSYA: BU DURUMA 6-10 YIL DAYANABİLİRİZ!

, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, “Fondaki varlıklar, fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde.” açıklamasında bulundu.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Ülkenin Ulusal Refah Fonundaki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, "Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde." denildi.

"DÜŞÜK FİYATLARA 6-10 YIL DAYANABİLİRİZ"

Rusya'nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2'sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık 138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." ifadelerine yer verildi.

PETROLDAKİ DÜŞÜŞ RUSYA'YI DA VURUYOR

Rusya'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

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