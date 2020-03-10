Başkan Erdoğan açıklamıştı! Kanal İstanbul ne zaman ihaleye çıkacak?
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni etabın açılış töreninde Kanal İstanbul’un en yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıklamıştı. Kanal İstanbul ihalesinin Haziran ayından sonra yapılacağı belirtildi.
Kanal İstanbul, imar planlarının hazırlığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan özel bir ekip çalışmaları sürdürürken, mayıs ayında planların askıya çıkılması haziranda da kesinleşmesi öngörülüyor. Böylece haziran sonrası ihalenin yapılması önünde hiçbir engel kalmayacak.
500 BİN NÜFUSA HİTAP EDECEK
Sabah'ın haberine göre; Kanal İstanbul Rezerv Yapı Alanı'nın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda daha önce yapılan değişiklikle Kanal İstanbul'un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek mahalle konseptinde yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanlarının yapılması kararlaştırılmıştı.
Planlama aşaması süren yeni imar planlarıyla da bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı, sosyal tesis ve kültürel tesis alanlarının da yer alacağı yerleşim bölgeleri netleştirilecek. Yeni yerleşim alanlarında, doğudan batıya, güneyden kuzeye, yeşil ekolojik koridorlar olacak. Ayrıca orman alanı, kıyı tesisleri, kentsel bölgesel sosyal donatı alanları, kentsel bölgesel yeşil ve spor alanları, üniversite alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanı, eko-turizm alanı, sağlık turizm alanı, kongre ve fuar alanı ve lojistik bölge, kıyı kullanımları gibi Kanal İstanbul'a değer katacak kullanımlar planlandı.
Maliyetinin 75 milyar lira olacağı hesaplanan Kanal İstanbul'da ilk kazmanın bu yıl vurulması hedeflenirken, projenin tamamlanma süresi ise 7 yıl olarak planlanıyor. Kanal İstanbul ve entegre tesisleri ile birlikte, projenin hazırlık-inşaat aşamasında 10 bin işletme aşamasında, kanal ve liman, lojistik merkez ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 10 bin kişinin çalışması bekleniyor. Projeyle Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere birçok ülke ilgileniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl sorgulanır?
- Milyonlarca emekliye müjde! Maaşa ek 500 TL ödeme...
- Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi!
- Bakan Dönmez: 2023'de devreye girecek
- 2000 sonrası emekli intibak yasası çıkacak mı?
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- ABD borsalarında petrol şoku!
- Bakan Albayrak: Ekonomide güçlü adımlarla ilerliyoruz
- Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 12 bin işçi alımı!
- Dolar neden yükseldi? Uzman isim anlattı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?