Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Performans ve Başarı Ödülleri" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarımıza "Performans ve Başarı Ödülleri" ile teşekkür ettik." dedi.











