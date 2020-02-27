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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Performans ve Başarı Ödülleri" mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAKAN ALBAYRAK PERFORMANS VE BAŞARI ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı , yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki çalışma arkadaşlarımıza “” ile teşekkür ettik." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarımıza "Performans ve Başarı Ödülleri" ile teşekkür ettik." dedi.





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