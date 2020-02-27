Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Regaib Kandili" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak, Twitter paylaşımında "Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter paylaşımında "Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.



