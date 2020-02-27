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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO paylaşımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN FİKKO PAYLAŞIMI

Son dakika haberine göre, , ve Kalkınma Komitesi toplantısında, Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin 'ye etkilerini ve atılması gereken adımları ele aldıklarını bildirdi.

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ve Kalkınma Komitesi () toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük." ifadelerine yer verdi.

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