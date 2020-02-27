Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Necmettin Erbakan' paylaşımı
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. sene-i devriyesi nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında , "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
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