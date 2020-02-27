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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Necmettin Erbakan' paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN 'ERBAKAN' PAYLAŞIMI

, 'ın vefatının 9. sene-i devriyesi nedeniyle hesabından bir paylaşımda bulunarak "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." dedi.

, 'ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında , "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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