TÜBİTAK 27 personel alacak
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 27 personel alımı gerçekleştirecek.Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere, 11'i memur, 14'ü usta, 2'si şoför olmak üzere 27 personel alınacak.
Alım için başvurular 31 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan açıkladı! 10 bin hektarın altına indirdik
- Mevduat faizi 3 yılın en düşüğünde
- Boat Show’a yelken açtık
- 5 milyonluk sipariş
- Çifte prim maaşı artırır
- Özel pazarlık
- Sevgililere 2 milyon orkide
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Kırtasiyecide ambalaja dikkat!
- Turizm yatırımcıları İstanbul’da buluşuyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemil Kazancı kimdir? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Kaç para toplandı?
- RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
- Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir?
- İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
- Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!