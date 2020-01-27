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Aile Bakanlığı'ndan depremzedeler için 8 milyon lira kaynak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: EN BÜYÜK AMACIMIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 Milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçları için 8 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

"BİR AN ÖNCE DEPREMİN YARALARININ SARILMASI EN BÜYÜK AMACIMIZ"

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. Bakan Selçuk, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız" dedi.

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