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Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilerin maaş farkı ödemeleri başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
EMEKLİLERİN MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Son dakika haberine göre... Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimize farklarını bugün itibarıyla ödemeye başladık." ifadelerini kullandı

Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk memur emeklileri farklarının bugünden itibaren ödenmeye başlandığını duyurdu. 2 milyonu aşkın emekliye, 500 milyon lirayı aşkın ödenecek. Bağkur ve SSK maaş farkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödeniyor.

500 MİLYON LİRAYI AŞKIN MAAŞ FARKI ÖDENECEK

Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. 2 milyonu aşkın emeklimize, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı ödenecek. Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

"ÇALIŞARAK ÜLKEMİZİN KALKINMASINA KATKI SUNAN..."

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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