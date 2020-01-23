Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam!
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos 2020 Zirvesi'nde konuştu. Albayrak, "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var. Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Son 17 yılda büyük yatırımlar yapıldı." dedi.
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