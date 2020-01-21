450 TL zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesine zam gündemde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'deki talimatıyla ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri şu ana kadar 4 kez ödendi. Emekliler 4 bin TL ek ödeme alırken, uygulama yüzleri güldürdü. Emekli bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara da verildi. Şehit aileleri ve vazife malülleri de ayrım gözetilmeksizin bu ödeneklerden hisseleri oranında pay aldı. Emekli bayram ikramiyesinden memnun olan emekliler zam beklentisini iletti. Enflasyon farkı ve yeniden değerleme oranı gibi oranlar ışığında zam yapılmasını isteyen emekliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Enflasyon oranında zam yapılırsa emekli bayram ikramiyesi 11,84 oranında artacak. Eğer yeniden değerleme oranınca zam gerçekleşirse yüzde 22,58 oranında bir zam gerçekleşecek. Sizler için zam senaryolarını derledik. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili gelişmeler...