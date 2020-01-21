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450 TL zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekliler her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. Emeklilere bayram öncesi 1000 TL ödeniyor. Emekliler böylece yılda 2 kez ek ödeme alıyor. 2 bin TL ek ödeme alan emekliler uygulamadan memnun. Ancak her yıl emekli maaşlarına yapılan zam sonrası emeklilerde bayram ikramiyesine zam beklentisi oluşuyor. Emeklilerin zam isteği enflasyon ve yeniden değerleme oranı şeklinde. Peki, emekli ikramiyesine enflasyon zammı yapılacak mı? Yoksa yeniden değerleme oranınca mı zam gerçekleşecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 11:24
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450 TL zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesine zam gündemde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'deki talimatıyla ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri şu ana kadar 4 kez ödendi. Emekliler 4 bin TL ek ödeme alırken, uygulama yüzleri güldürdü. Emekli bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara da verildi. Şehit aileleri ve vazife malülleri de ayrım gözetilmeksizin bu ödeneklerden hisseleri oranında pay aldı. Emekli bayram ikramiyesinden memnun olan emekliler zam beklentisini iletti. Enflasyon farkı ve yeniden değerleme oranı gibi oranlar ışığında zam yapılmasını isteyen emekliler gelişmeleri yakından takip ediyor. Enflasyon oranında zam yapılırsa emekli bayram ikramiyesi 11,84 oranında artacak. Eğer yeniden değerleme oranınca zam gerçekleşirse yüzde 22,58 oranında bir zam gerçekleşecek. Sizler için zam senaryolarını derledik. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili gelişmeler...

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450 TL zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

11 MİLYAR TL'YE YAKIN ÖDEME YAPILIYOR

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.

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450 TL zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

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450 TL zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Enflasyon artışı hayata geçerse; 11.84'lük tahmine göre ikramiye bin 116 liraya yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

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450 TL zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

SADECE EMEKLİLERE DEĞİL

Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.