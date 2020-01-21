Emekliye 6972 TL avans! SGK emekli faizsiz avans ödemesi nasıl alınır?
SGK'dan emeklilere faizsiz avans fırsatı! Emekliliğe hak kazanmış ancak henüz maaşı bağlanmamış olanlara SGK'dan avans imkanı veriliyor. SGK, maaşın 3 katına kadar herhangi bir faiz talep etmeden ödeme yapıyor. Mevcut emekliler de aynı uygulamadan yararlanmak istiyor. SGK'ya bu konuda talepler var. Emeklilerin beklentilerinin hayata geçmesi durumunda uygulamanın çatısı genişleyecek. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklisi faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2020 13:31Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 13:33