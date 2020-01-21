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Emekliye 6972 TL avans! SGK emekli faizsiz avans ödemesi nasıl alınır?

SGK'dan emeklilere faizsiz avans fırsatı! Emekliliğe hak kazanmış ancak henüz maaşı bağlanmamış olanlara SGK'dan avans imkanı veriliyor. SGK, maaşın 3 katına kadar herhangi bir faiz talep etmeden ödeme yapıyor. Mevcut emekliler de aynı uygulamadan yararlanmak istiyor. SGK'ya bu konuda talepler var. Emeklilerin beklentilerinin hayata geçmesi durumunda uygulamanın çatısı genişleyecek. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklisi faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 13:33
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Emekliye 6972 TL avans! SGK emekli faizsiz avans ödemesi nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliliği hak etmiş ancak maaş bağlanmamış olan kişilere avans ödemesi yapıyor. Ödeme emekli maaşının 3 katına kadar çıkıyor. Verilen ücret için herhangi bir faiz işletimi olmuyor. Avans kullananlar yalnızca çektikleri parayı geriye ödüyor. Mevcut emeklilerin de aynı doğrultuda talebi giderek artıyor. Emeklilerin de SGK'nın avans uygulamasından yararlanması içi çalışmalar yürütülüyor. Olumlu bir karar çıkması durumunda 6.972 TL avans uygulaması emekliye de verilecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları arttıkça avans ödemesinin tavanı da artacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklisi faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte SGK faizsiz avans uygulamasına dair tüm bilgiler...

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Emekliye 6972 TL avans! SGK emekli faizsiz avans ödemesi nasıl alınır?

90 GÜN İÇİNDE BAĞLANMAZSA VERİLİYOR

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.

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Emekliye 6972 TL avans! SGK emekli faizsiz avans ödemesi nasıl alınır?

6.972 TL ÖDENİYOR

SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor.

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Emekliye 6972 TL avans! SGK emekli faizsiz avans ödemesi nasıl alınır?

YÜZDE 25'LİK KESİNTİLER İLE GERİ ALINIYOR

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

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Emekliye 6972 TL avans! SGK emekli faizsiz avans ödemesi nasıl alınır?

FAİZ YOK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek.