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Emekli maaşını arttırmak mümkün! İşte emekli maaşı yükseltmek için yapılması gerekenler

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar bir yandan da yüksek emekli maaşı almak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Emekli aylıkları arasında farklar bulunuyor. 2000 öncesi emekliler daha yüksek maaş alırken, 2000 sonrası emeklilerin maaşları bir kademe daha düşük oluyor. Aradaki farkın intibak düzenlemesi ile giderilmesi bekleniyor. İntibak düzenlemesinin yasalaşması halinde emekliler 355 TL seyyanen zam alacak. Ancak emeklilerin gelecekte alacakları aylıkları yükseltmeleri mümkün. Bunun yolu da çalışırken ödenen primlerden geçiyor. Emekli olacaklar son yıllarını yüksek primden ödeyerek maaşlarını yükseltebilir. Bağ-Kur üyesi vatandaşlar ise son yıllarını SSK'lı işçi olarak geçirirse SSK sisteminden emekli olabilir. Düşük emekli aylığı almak istemeyen vatandaşlar için maaş bordroloru kritik öneme sahip. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 13:27
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Emekli maaşını arttırmak mümkün! İşte emekli maaşı yükseltmek için yapılması gerekenler

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden 12.5 milyon kişi emekli oldu. Devlet her ay emeklilere belirlenen ücreti yatırıyor. Yüz binlerce kişi emekli olma hayali kurarken, maaşının yüksek olması için yapılması gerekenleri de araştırıyor. Özellikle 2000 sonrası emeklilerin maaşları 2000 öncesi emekli olanlara oranla daha düşük. Yeni emekli olacak vatandaşların maaşlarını arttırmak için atabileceği bazı adımlar var. Peki, SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekli maaşı arttırmanın yolları...

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Emekli maaşını arttırmak mümkün! İşte emekli maaşı yükseltmek için yapılması gerekenler

Öncelikle belirtelim. Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur prime esas kazancınız. Yani brüt ücretiniz. Daha başka bir ifadeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen ücretiniz. Bu ücretler ne kadar yüksek olursa emekli maaşı da o kadar artıyor.

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Emekli maaşını arttırmak mümkün! İşte emekli maaşı yükseltmek için yapılması gerekenler

Emekli maaşı hesaplanırken işe girdiğiniz ilk andan itibaren tüm çalışmalarınız dikkate alınıyor. Dolayısıyla tüm çalışma hayatında aldığınız maaşların emekli aylığında etkisi var. İlk başlarda asgari ücretten yatırılmış olması sizin dezavantajınıza olmuş ama sonraki yüksek maaşlar olumlu sonuç verecektir.

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Emekli maaşını arttırmak mümkün! İşte emekli maaşı yükseltmek için yapılması gerekenler

Son 4 yılda da brüt ücretiniz 4 bin lira ve üzerinde olursa emekli maaşınız yılda 60-70 lira artacaktır. Bu da 4 yılda 3000 liraya yakın bir para yapar. Yani 2500 lira olacağına emekli maaşınız 2.800 lira olur.

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Emekli maaşını arttırmak mümkün! İşte emekli maaşı yükseltmek için yapılması gerekenler

3 HESAPLAMA DÖNEMİ

Emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 2000 yılı öncesi, 2000 ile 2008 yılları arası ve 2008 sonrası dönem çalışmaları ayrı aylık bağlama oranlarıyla çarpılıyor. Bu üç dönemde de farklı hesaplama yöntemleri kullanılıyor. Burada en avantajlı dönem, yani aylık bağlama oranının en yüksek olduğu dönem 2000 yılı öncesi dönem.