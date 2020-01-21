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O işçilere erken emeklilik hakkı! 3600 günle kimler emekli olabilir?

Tüm çalışanların en büyük hayali emeklilik... Erken emeklilik için yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanması, toplu prim ödemesi gibi fırsatlar bulunuyor. Türkiye'de emeklilik için prim ve yaş şartı isteniyor. Prim olarak 7200 iş gününü doldurmak gerekiyor. Doğum borçlanması ile 2160 gün, askerlik borçlanması ile 18 aya kadar borçlanılabiliyor. Bazı durumlarda ise 3600 günle emekli olunabiliyor. Peki, 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte erken emeklilik fırsatı elde edebilecek o işçiler...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 17:04
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O işçilere erken emeklilik hakkı! 3600 günle kimler emekli olabilir?

Doğuştan engeli olan çalışanlar yaş şartı aranmaksızın belli bir süreyi doldurunca erken emekli olabiliyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor.

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O işçilere erken emeklilik hakkı! 3600 günle kimler emekli olabilir?

Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Ya da iş kazası ile gerçekleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor.

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O işçilere erken emeklilik hakkı! 3600 günle kimler emekli olabilir?

Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor.

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O işçilere erken emeklilik hakkı! 3600 günle kimler emekli olabilir?

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor.

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O işçilere erken emeklilik hakkı! 3600 günle kimler emekli olabilir?

NE KADAR ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor.