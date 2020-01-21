O işçilere erken emeklilik hakkı! 3600 günle kimler emekli olabilir?

Tüm çalışanların en büyük hayali emeklilik... Erken emeklilik için yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanması, toplu prim ödemesi gibi fırsatlar bulunuyor. Türkiye'de emeklilik için prim ve yaş şartı isteniyor. Prim olarak 7200 iş gününü doldurmak gerekiyor. Doğum borçlanması ile 2160 gün, askerlik borçlanması ile 18 aya kadar borçlanılabiliyor. Bazı durumlarda ise 3600 günle emekli olunabiliyor. Peki, 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte erken emeklilik fırsatı elde edebilecek o işçiler...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 17:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





