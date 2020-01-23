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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberi... , Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde ABD Hazine Bakanı ile görüştü.

, Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde ABD Hazine Bakanı ile görüştü.

DAVOS ZİRVESİ'NDE 3. GÜN

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi, "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde 117 ülkeden 3 bin i�� insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer alıyor.

Davos'ta pek çok ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil ediliyor.

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği zirvede, çevreciler protesto gösterileri düzenliyor.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos'ta flaş açıklamalar HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN DAVOS'TA FLAŞ AÇIKLAMALAR
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Davos'ta Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu Toplantısı'na katıldı BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, DAVOS'TA BATI BALKANLAR DİPLOMASİ DİYALOĞU TOPLANTISI'NA KATILDI

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