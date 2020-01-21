Son dakika: Bakan Pekcan: Faizler indirildi
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Bakan Pekcan, "Eximbank, KOBİ'lere ve ihracatçılara kullandırdığı kredi faiz oranını yüzde 7,95'e indirdi." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine çektiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Borsa İstanbul'dan yeni rekor
- "Vatandaş iyileşmeleri daha çok hissedecek"
- 1460 TL evde bakım maaşı! İşte aylıkların yattığı iller...
- Emeklilerin banka promosyonu ne kadar olacak?
- Altın yükseliyor! İşte güncel fiyat listesi...
- 2018 2. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak?
- Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli promosyon görüşmeleri başlıyor! Son dakika açıklaması geldi...
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu!
- Ekonomik, politik, diplomatik... “Artık yeni başlıyor!”
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?