21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Pekcan: Faizler indirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! FAİZLER İNDİRİLDİ

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı , "Eximbank, 'lere ve ihracatçılara kullandırdığı kredi oranını yüzde 7,95'e indirdi." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın 'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki oranını yüzde 7,95 seviyesine çektiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN