21 Ocak 2020, Salı
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Emeklilerin 2020 banka promosyonu ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2020
EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeleri Sosyal ile arasında önümüzdeki ay yapılacak.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeleri Sosyal ile arasında önümüzdeki ay yapılacak

Emeklilere promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, görüşmelerinde masada olmak istiyor.

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