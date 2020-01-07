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Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM

Son dakika haberi... Bakan , " alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." dedi.

Hükümetten alım satımı ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Son dakika haberi... Bakan , "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." ifadelerine yer verdi.

PATATES VE SOĞAN İHRACATINDA ÖN İZİN BELGESİ ŞARTI

Öte yandan Bakan Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik." dedi.
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