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Bakan Ruhsar Pekcan: İhracat desteklerinde 2019 "altın yıl" oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2020
BAKAN PEKCAN'DAN İHRACAT DESTEĞİ AÇIKLAMASI

, "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık" dedi.

, "2020'de mal ve hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçemiz var. Bunun 3,1 milyar lirası mal ihracatı için ayrıldı. Hedefimiz bu bütçenin tamamını kullanarak ihracatçılarımızı desteklemek" ifadelerine yer verdi.

"685 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK"

Bakan Pekcan "2019'da Marka ve Turquality destek programları kapsamında mal ve hizmet sektörlerinde toplam 685 milyon lira destek ödemesi yaptık. Halihazırda, 188 firma 199 markasıyla 'Turquality', 124 firma 126 markasıyla 'Marka' programı kapsamında destekleniyor" dedi.

İHRACAT DESTEKLERİNDE 2019 "ALTIN YIL" OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık" şeklinde konuştu.

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