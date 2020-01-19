Bakan Ruhsar Pekcan: İhracat desteklerinde 2019 "altın yıl" oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık" dedi.

Ruhsar Pekcan , "2020'de mal ve hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçemiz var. Bunun 3,1 milyar lirası mal ihracatı için ayrıldı. Hedefimiz bu bütçenin tamamını kullanarak ihracatçılarımızı desteklemek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan "2019'da Marka ve Turquality destek programları kapsamında mal ve hizmet sektörlerinde toplam 685 milyon lira destek ödemesi yaptık. Halihazırda, 188 firma 199 markasıyla 'Turquality', 124 firma 126 markasıyla 'Marka' programı kapsamında destekleniyor" dedi.



İHRACAT DESTEKLERİNDE 2019 "ALTIN YIL" OLDU



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık" şeklinde konuştu.