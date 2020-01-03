03 Ocak 2020, Cuma
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Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta Cumhuriyet rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
İHRACATTA CUMHURİYET REKORU

Gelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı. 2019 yılında ihracat 180,4 milyar dolarla rekor kırdı.

Ayrıntılar geliyor...

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