Türkiye’den Çin’e ihracat treni gidecek
Giriş Tarihi: 23.12.2019
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Çin'den Prag'a yük treni seferlerinin devamının geleceğini belirterek, "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakında Çin'e uğurlamayı planlamaktayız" dedi.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Çin'den Prag'a yük treni seferlerinin devamının geleceğini belirterek, "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakında Çin'e uğurlamayı planlamaktayız" dedi.
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