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Türkiye’den Çin’e ihracat treni gidecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2019
TÜRKİYE’DEN ÇİN’E İHRACAT TRENİ GİDECEK

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Çin'den Prag'a yük treni seferlerinin devamının geleceğini belirterek, "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakında Çin'e uğurlamayı planlamaktayız" dedi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Çin'den Prag'a yük treni seferlerinin devamının geleceğini belirterek, "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakında Çin'e uğurlamayı planlamaktayız" dedi.

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