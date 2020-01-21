Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 123 bin puana ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içerisinde 123 bin 246 puana ulaştı. Böylece Borsa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüş oldu.
Dün 122 bin 900 puanı aşarak tarihinin en yüksek seviyesini gören Borsa, kapanışı 122 bin 620 puandan yaparak tarihinin en yüksek kapanış seviyesini görmüştü.Sabah saatlerinde güne düşüşle 121 bin puandan başlayan Borsa, gün içerisinde yükselişe geçerek saat 15.30 itibarıyla yüzde 0.40 artışla 123 bin puanı aştı ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
BIST 100 endeksi şu sıralarda 123 bin puan üzerinde seyrini sürdürüyor.
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