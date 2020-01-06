Çin medyası ve yatırımcıların gündemi "Kanal İstanbul" oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un cumartesi günü Çince olarak paylaştığı “Kanal İstanbul” videosu, Çin medyasında geniş yer bulurken, yatırımcıların da dikkatini çekti.
Cumartesi günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Çince olarak paylaştığı "Kanal İstanbul" videosu Çin'in en büyük gazetelerinden People's Daily, China Daily gazetesi, ekonomi portalı Hexun ve Çin'in en büyük haber sitesi olan china.com.cn'de yayımlandı.
PEOPLE'S DAİLY: DAHA HIZLI VE EKONOMİK BİR TİCARET KANALI HALİNE GELECEK
Çin'in en büyük gazetelerinden People's Daily, "Türk hükümeti Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını hızlandırdı" başlığıyla yaptığı haberinde, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 4 Ocak'ta sosyal medya aracılığıyla Çinli izleyicilerle paylaştığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili Çince videoda, dünya deniz ticaretinin en önemli merkezi olan İstanbul'un, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline geleceğini söyledi" dedi.
ÇİNLİ YATIRIMCILARIN PROJEYE KATILMAYA İLGİ DUYUYOR
Başkan Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin yapılması için gerekli talimatları verdiğini belirten gazete, haberinde ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'nin yüzyıl projesi Kanal İstanbul, uygulama aşamasına girmek üzere. Yerel yetkililere göre, Çinli yatırımcılar büyük ölçekli projeye katılmaya ilgi duyduklarını belirttiler. Erdoğan, Kanal İstanbul Projesini ilk kez 2011 yılında başbakan olduğu dönemde duyurdu. Bu kanal, İstanbul Boğazı üzerindeki ulaşım baskısını hafifletecek, İstanbul'un kentsel manzarasını değiştirecek ve tüm dünyanın odaklanacağı bir proje olacak."
CHİNA DAİLY: HEM TÜRKİ HEM DE DÜNYA DENİZ TİCARETİ İÇİN KAZANIM
China Daily gazetesi de, Kanal İstanbul projesinden övgü ile bahsederek, Çinli yatırımcıların süreci yakından takip ettikleri vurgulandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımına yer verilen haberde, Kanal İstanbul'un hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanım olduğunun altı çizildi.
HEXUN: KANAL İSTANBUL RİSKLERİ ORTADAN KALDIRILACAK
Çin'in önemli ekonomi portalı Hexun ise, İstanbul'un dünya deniz ticaretindeki yerini ve önemini anlattığı haberinde, "İstanbul Kanal Projesi, dünyadaki diğer benzer projeler gibi ekonomik kalkınmaya da yardımcı olacak ve İstanbul'un denizcilik tarihindeki ticaret merkezi konumunu güçlendirecek" şeklinde ifadelere yer verdi.
İstanbul Boğazı'nda daha önce meydana gelen kazalara yer verilen haberde, "Kanal İstanbul tüm denizcilik risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliği sağlayacak, 10 bin yeni iş imkanı yaratacak. İstanbul Kanal Projesi, dünyadaki diğer benzer projeler gibi ekonomik kalkınmaya da yardımcı olacak ve İstanbul'un denizcilik tarihindeki ticaret merkezi konumunu güçlendirecek" denildi.
ÇİNCE VE İNGİLİZCE YAYIN
Çin'in en büyük haber sitesi olan china.com.cn de İletişim Başkanı Altun'un yaptığı paylaşımı Çince ve İngilizce yayımladı. "Kanal İstanbul Projesi Nedir?" başlığıyla iletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoya yer verdi.
Hafta sonu Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı Çince paylaşımda, "Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek" demişti. Altun, paylaşımında İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kanal İstanbul'un anlatıldığı videoya da yer vermişti.
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