Tapu ve Kadastro'dan Kanal İstanbul açıklaması
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul için tapu sorgulama işlemine kısıtlama getirildiği yönünde çıkan haberler sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Ocak ayı sonrası tüm belediyelerin yeni uygulamaya geçeceği belirtildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, iki gündür Kanal İstanbul tartışmaları sürerken "kısıtlamalara açıklama getiriliyor" haberlere cevap verdi. Böylece "Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri, bakanlık imkân verirse öğrenilebilecek" şeklinde gündeme getirilen iddialara ve haberlere karşılık açıklama geldi.
İşte yapılan o açıklama;
Kamuoyunun Bilgisine;
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılından bu güne kadar belediyeler ile yaptığı protokoller kapsamında yetkilendirilen personellerle sınırlı olmak üzere ve bir takım ara yüz yazılımlar desteğe ile veri paylaşımını kısa adı "Takpaş" olan Tapu ve Kadastro paylaşım sistemi uygulaması ile yapmaktaydı. Genel Müdürlüğün 2019 yılında uygulamaya koyduğu "e haciz" uygulaması ile haciz işlemlerinin ilgili kurum tarafından tesisi ya da terkin edilmesi işlemlerinin ve belediyeler ile TKGM birimleri arasındaki evrak akşının Bilgi Sistemi üzerinden sağlanması için "Web Tapu" uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile belediyelerin, hiç ara yazılıma gerek olmadan Takpas uygulamasındaki tüm veri paylaşımına ulaşmalarının yanısıra haci ve evrak akışı ile ilgili işlemleri sistem üzerinden yapmaları sağlanmıştı. Veri paylaşımında bir kısıtlama getirilmediği gibi bilakis belediyelerin yetkileri genişletilerek ilave işlem yapma yetkisi ve TKGM birimleri ile yürüttükleri faaliyetler açısından bürokrasiyi azaltma imkanı sağlanmıştır. Bu çerçevede başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 230 belediye yeni uygulama (Web Tapu) ile hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan eskiden olduğu gibi genişletilmiş yetkilerle veri paylaşımı yapmaya başlamıştır. Ocak ayı sonunda tüm belediyelerin bu uygulamaya geçmesi hedeflenmektedir.
Saygılarımızla…
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