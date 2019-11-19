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Akşam seansı 17 Ocak’ta

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2019
AKŞAM SEANSI 17 OCAK’TA

ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak 'akşam seansı'nın 2020'de devreye alınması planlanıyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak 'akşam seansı'nın 2020'de devreye alınması planlanıyor. Akşam seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

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