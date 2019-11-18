Borsa İstanbul'da son 20 ayın en yüksek kapanışı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 106.846,18 puandan tamamlayarak 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.466,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,63 ve holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,90 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
20 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle gün içinde 20 ayın zirvesi olan 107.222,38 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü de 20 ayın en yüksek kapanış seviyesi olan 106.846,18 puandan tamamladı.
Analistler, cari açık probleminin, ekonomideki yavaşlama ve yeniden dengelenme sürecinde elde edilen başarı ile ortadan kalkması ve düşüş eğilimindeki faizlerin BIST 100 endeksini desteklediğini belirtti.
Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, 107.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bu seviyenin kırılması durumunda 108.200'ün gündeme geleceğini kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kanıtlanmış kaynaklara ulaşıldı! Umutlandıran keşif
- TOKİ 22 ilde kurasız ev satacak!
- Faizler düşüyor! Kritik gün 12 Aralık...
- 1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Maaşlar 740 TL artacak
- Rakamlar sevindirici! Son 1 yılın zirvesi...
- Cumhurbaşkanlığı: O firmaları yerelden destekleyeceğiz
- Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor?
- Erken emeklilik için büyük fırsatlar! İşte yıllar kazandıran formüller...
- Emekliye 355 TL zam! Gözler Meclis'te...
- Düşük emekli maaşı almak istemeyenler dikkat! İşte maaşları arttıracak formül...
- Bakan Bekir Pakdemirli'den "balon balığı" ve "yangın söndürme tankı" açıklaması
- KKTC'den Rumlara tokat gibi yanıt! “Aklınızı başınıza alın, altında kalırsınız”
- Siirt'te PKK''ya ait drone ele geçirildi
- Son dakika: El Bab saldırısını organize eden teröristler Kandil'den!
- AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni "EYT yanıtı! "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde! Bizim derdimiz insandır
- Son dakika: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı