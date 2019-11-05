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Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow: Görünümün değişiminde Türk ekonomisindeki gelişme etkili oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
İŞTE FİTCH'İN NOT DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ!

, “’nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirmemiz, Türk ekonomisinde istikrara dair ilerlemenin, yeniden dengelenmenin ve geçen temmuz ayındaki değerlendirmemizden bu yana aşağı yönlü risklerdeki azalışın bir yansıması.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , 'nin ekonomik görünümüne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERDEKİ AZALIŞIN BİR YANSIMASI"

Winslow, "Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirmemiz, Türk ekonomisinde istikrara dair ilerlemenin, yeniden dengelenmenin ve geçen temmuz ayındaki değerlendirmemizden bu yana aşağı yönlü risklerdeki azalışın bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin genel görünüme ilişkin destekleyici unsurları sıralayan Winslow, " ve şirketlerin dışsal pozisyonu kısmen daha istikrarlı. rezervleri ılımlı seviyede arttı, düştü ve Türk lirası beklenin üzerinde faiz indirimlerine rağmen değerini korudu. Buna ABD'nin 'ye ilişkin yaptırımları iptal ettiğini açıklaması ve daha olumlu küresel finansman koşulları da yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

PARASAL POLİTİKA KREDİBİLİTESİNİN ARTMASI

Winslow, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kredi notunun artırılması olasılığına ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

"Reyting görünümleri 1-2 yıllık dönem içerisinde notun değişim olasılığına ilişkin istikamete işaret ediyor. Durağan görünümün, gelecek değerlendirmemizde reytingin değişmesinin yüksek olasılık olmadığına işaret ediyor. Öte yandan dışsal kırılganlıkların daha da azalması, düşük enflasyon kombinasyonu, parasal politika kredibilitesinin artması, makro ekonomik istikrar geçmişi, pozitif not eyleminde potansiyel itici unsurlar arasında yer alıyor."

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-BÜYÜME ORANLARI-

Türkiye'nin not görünümünün durağana çevrilmesinde geçen yıl temmuz ayından bu yana risklerdeki azalışın etkili olduğu belirten Winslow, "2019 yılında ilişkin büyüme tahminimizi ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi gerçekleşen büyüme nedeniyle 0,8 puan artırarak eksi 0,3'e revize ettik. 2020 büyüme tahminimizi yüzde 3,1'de 2021 tahminimizi ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit tuttuk." ifadelerini kullandı.

Winslow, 2020 yılı sonunda Türkiye'de enflasyonun yüzde 12, 2021 yılı sonunda ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini de hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da -2018 yılının ağustos ayında Türkiye ekonomisini direk hedef alan saldırıların- ardından yaptığı açıklamalarda ekonomi yönetiminde sabırlı ve gerekli adımların atıldığını belirtmiş ve dengelenmenin sağlandığını ve artık atağa kalkma zamanının başladığını altını çiziyordu.

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