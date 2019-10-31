Bakan Berat Albayrak paylaştı: "Türkiye için Değişim Başlıyor" adıyla başlattığımız...

“Türkiye için Değişim Başlıyor” adıyla başlattığımız reel sektör buluşmalarımızın ilk durağı Malatya oldu diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ataklarla ve kırılganlıklarla mücadelede sağladığımız kazanımları kalıcı kılıyor, reel sektörümüzün maliyetlerini düşürüyor ve tüm süreçlerde üreticilerimizi destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında gündeme dair kritik mesajlar vermişti.



Bakan Berat Albayrak, toplantının önemine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,ifadelerine yer verdi.