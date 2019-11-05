Bakan Berat Albayrak: Tarihi bir rekora ulaştık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık" şeklinde bir açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık." ifadelerini kullandı.
2,1 TON ALTINA DAYALI SENET İHRACI YAPILDI
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2017 yılının ekim ayından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı.
Bireysel yatırımcılara yönelik Ekim 2017 döneminde yaklaşık 2,5 ton, Nisan 2018'de 1,9 ton, geçen yılın eylül-ekim talep toplama döneminde 2,1 ton altına dayalı senet ihracı yapıldı.
Söz konusu ihraç süreci geçen yılın aralık ayında başlayan ve bu yılın şubat ayına kadar devam eden talep toplama dönemi sonunda 1,1 ton altın karşılığı senet ihraçlarıyla devam etti. Altın ihraçları, bireysel tasarruflar açısından güvenilir bir yatırım imkanı sağladı.
AVANTAJLI FİNANSMAN
Bu yıl bireysellerin yanında kurumsal yatırımcılara yönelik de altına dayalı senet ihraçlarına başlandı. Bu kapsamda şubat, haziran, eylül, ekim ve kasım aylarında ihraçlar gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcılara ihraçlar şubatta 26,1 ton, haziranda 8 ton, eylülde 20,8 ton, ekimde 15,6 ton ve kasımda 10,3 ton oldu.
Bu sayede piyasadaki Türk lirası likidite koşullarını olumsuz etkilemeden finansman imkanı sağlandı. İhraçlarda Hazine finansmanı oldukça önemli ve etkin bir kaynak haline geldi.
FAİZ DE DÜŞTÜ
Bu ay ki son ihraçta ilk kez 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe olanlar dışındaki farklı ağırlıkta saflık derecesi bulunan altınlar da kabul edilerek, altın ihraçlarının kapsamı en geniş boyuta taşındı.
Bununla birlikte, altın ihraçlarında 2017 yılında yüzde 2,4 düzeyinde olan yıllık kupon ve kira oranları, bu yıl yapılan son ihraçta yüzde 1,5 seviyelerine kadar geriledi ve böylelikle borçlanma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunuldu.
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