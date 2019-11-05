İstanbul Halinde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı
Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakalarının ardından azaldı. Firma görevlisi Rıdvan Kurt ise birçok toptancının birkaç gündür ıspanak satışı yapamaması nedeniyle zarara uğradığını belirtti. Kurt, satılmadığı için çok sayıda ıspanağın çöpe gittiğini sözlerine ekledi.
Toptancılardan Erdoğan Aslanhan, bugün itibarıyla 250 kasa ıspanağın ellerinde kaldığını söyledi. Satılmayan ıspanaklar nedeniyle zararının yaklaşık 15 bin lira olduğunu öne süren Aslanhan, "Ispanağı bugün korkudan kimse almadı. 250 kasa ıspanak var, ama bunların hepsi yarın çöpe gidecek. 5-10 kasa satabildik. Normalde bu ıspanakların hepsi satılırdı. Her ürün satıldı, ancak ıspanak elimizde kaldı. Ispanaklar ilaçlanmış olabilir, içine yabancı ot girmiş olabilir. Bu durum hepsinin zehirli olduğu anlamına gelmiyor." dedi.
Firma görevlisi Rıdvan Kurt ise birçok toptancının birkaç gündür ıspanak satışı yapamaması nedeniyle zarara uğradığını belirtti. Kurt, satılmadığı için çok sayıda ıspanağın çöpe gittiğini sözlerine ekledi.
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