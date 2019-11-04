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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ENFLASYON AÇIKLAMASI!

, "Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük seviyelerini yakaladık. dedi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2 oldu. Böylece yıllık TÜFE yüzde 8,55 oldu. , enflasyondaki düşüşe ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak hedeflerin tutturulacağını söyledi.

"ORANLARI TUTTURACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." dedi.

"SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Twitter üzerinden bugün açıklanan rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." diye konuştu.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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