Son dakika: İstanbul Havalimanı'na büyük ödül! Yılın havalimanı oldu
Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz yıl açılan İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisi tarafından düzenlenen "Reader’s Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)" ödülleri yarışmasında "yılın havalimanı" seçildi.
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada havacılık sektörünün prestijli yayınlarından International Airport Review Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen "Reader's Choice 2019" ödüllerinde güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, ödül kazandı.
Açılışının birinci yılını geride bırakan İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık sektörünün dünyadaki lider yayınlarından olan International Airport Review Dergisi okuyucularının "Airport of the Year" seçilerek uluslararası otoritelerin de taktirini topladı.
Aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak, ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olduğunu da kanıtladı.
Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı'nın kısa bir zamanda zoru başardıklarını kaydeden İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı'nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İki ayda bir yayımlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, ATC/ATM, havalimanı geliştirme, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağıdır.
Dünyanın önde gelen havalimanlarından ve havayolu şirketlerinden derinlemesine analizler, haberler, makaleler, röportajlar ve vaka çalışmaları sunan dergi dünya çapında 30 bin okuyucuya ulaşıyor..
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