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Deutsche Bank’ın başstratejisti Ulrich Stephan'dan Türkiye ekonomisine övgü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
DEUTSCHE BANK’IN BAŞSTRATEJİSTİ ULRİCH STEPHAN'DAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖVGÜ

Dünyanın en önemli bankalarından biri olan Alman 'ın başstratejisti Ulrich Stephan, " ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum." dedi. Stephan hükümetin uyguladığı ekonomik planları överken, istikrarı Borsa 'un da destekleyebileceğinin altını çizdi.

'nın en büyük bankası 'ın başstratejisti Ulrich Stephan, Türk hükümetinin önümüzdeki üç yıl için ekonomik planları konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Aynı anda iddialı hedeflere ulaşılmasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ancak ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bankanın müşterileri için yayınladığı notta Stephan'ın, Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

konusundaki gelişmelerin Türk lirası üzerinde baskı oluşturduğunu hatırlatan Stephan, "Fakat Türk ekonomisi yavaş yavaş toparlanıyor gibi gözüküyor. Eylülde imalat sektörünün durumu Mart 2018'den beri en iyi pozisyonda." ifadesini kullandı.

Türk hükümetinin, önümüzdeki üç yıl için ekonomik planları konusunda iyimser olduğuna işaret eden Stephan şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümet gayrisafi yurt içi hasılanın yıllık yüzde 5 büyümesini hedefliyor. En önemlisi, ihracat sektörü, 2022 yılına kadar dengeli bir cari işlemler hesabı elde etmek için katkıda bulunması gerekir. Buna ek olarak, hükümet enflasyondaki düşüşün devam etmesini ve enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 12, gelecek yılın sonunda yüzde 8,5 olmasını bekliyor.

Aynı anda iddialı hedeflere ulaşılmasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ancak Türkiye ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum. İstanbul borsası bunu destekleyebilir, zaten son altı hafta içinde, avro bazında yüzde 11'den fazla değer kazandı."

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