Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun tek hanelere gerilemesinin ardından, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık." mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE'de ve %45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık." dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"TEK HANEYİ YAKALADIK"

Bakan Albayrak, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE'de ve %45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

"SONUNDA KAZANACAĞIZ"

Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" dedi.