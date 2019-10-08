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Deutsche Bank'tan karar: 18 bin işçi çıkarıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2019
KARARI DUYURDULAR! 18 BİN İŞÇİ İŞİNDEN OLACAK

Almanya'nın en büyük bankası , 9 bini Almanya'da olmak üzeri, dünya genelinde 18 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı , alınan kritik karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing, işten çıkarmaların zorunlu bir durum olduğunu duyurdu.

Sewing, 'ı daha yeni ve iyi banka yapabilmek için 'dönüşüm' çalışmalarını kapsayan yapısal değişiklik ve hizmette liderlik ile sürdürebilir büyüme hedeflediklerini belirtti.

2022 y��lına kadar 25 milyar euro kar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Sewing, bunun yayında bakanın dijitalleşmesine ise 13 milyar euro yatırım yapacaklarını söyledi.

Temmuz ayında Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki bankada köklü değişiklikler yapacağını açıklamış, tasarruf ve dönüşüm çalışmalarına New York ve Londra ofislerini kapatarak başlamıştı.

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