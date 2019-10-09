TÜRKONFED'den firmalara öneriler! Dijitalleşen KOBİ kazanır...

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, dijitalleşmenin KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracağını belirterek, ‘Ekonominin itici gücü e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor’ dediİ

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, "Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor" diye konuştu. Dijitalleşmenin zorunluluk olduğunu aktaran Eroğlu, "Dijitalleşen küresel sistemde rekabetçilik gücü; yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor. Sektörlerimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücü artışında, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanabiliriz" dedi. Eroğlu, dijitalleşmenin bir lüks olmadığını unutmamak gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğimizin de dijitalleşen yeni dünyaya göre kurgulanması gerekiyor. Çünkü üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler ihracat ve tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor" ifadesini kullandı.



Ali Eroğlu

YÜZDE 42 BÜYÜME

Dünyada 2019 yılı sonunda 3.5 trilyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin edilen e-ticaret sektörünün, ülkemizde TL bazında yüzde 42 büyüdüğünü kaydeden Eroğlu, şunları söyledi: "60 milyar liralık hacme ulaşan e-ticaretin, perakende satıştan aldığı pay yüzde 4 civarında. Dünyada bu oranın yüzde 10 olduğunu düşündüğümüzde, gelişime açık bir alan olduğu görebiliyoruz."



Dijital yeni bir dünyanın kurulduğunu dile getiren Eroğlu, "Ekonomilerini dönüştüren ülkeler, rekabetçilikte öne geçiyor. Kaybedecek bir saniye dahi yok" ifadesini kullandı.