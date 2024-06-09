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YKS maratonunda 2'nci gün! Milyonlarca aday üniversiteye girmek için ter döküyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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YKS maratonunda 2’nci gün! Milyonlarca aday üniversiteye girmek için ter döküyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleştiriliyor. Saat 10.00 itibarıyla sınav merkezlerinin kapıları kapanırken, saat 10.15 itibarıyla sınav başlayacak.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı. Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca genç için büyük gün geldi çattı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), dün başlayan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam ediyor.

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İşte YKS 2024 Sınav Takvimi:
TYT: 8 Haziran Cumartesi, saat 10.15 (165 dakika) - 3 milyon 36 bin 945 aday katıldı.

AYT: 9 Haziran Pazar, saat 10.15 (180 dakika) - 1 milyon 983 bin 766 aday katılacak.

YDT: 9 Haziran Pazar, saat 15.45 (120 dakika) - 228 bin 814 aday katılacak.

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AYT: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarından toplam 160 soru.

YDT: Seçilen yabancı dile göre toplam 80 soru.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

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