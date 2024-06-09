YKS maratonunda 2’nci gün! Milyonlarca aday üniversiteye girmek için ter döküyor

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı. Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca genç için büyük gün geldi çattı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), dün başlayan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam ediyor.